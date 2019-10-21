Son Dakika Haberleri: Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı
Son Dakika 3. Sayfa Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı

Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı

46 dakika önce

Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktöre takılı kancası çıkan römork su kanalına devrildi.

Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktöre takılı kancası çıkan römork su kanalına devrildi. Tonlarca mısır silajı yola saçıldı.

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Basri Şahin yönetimindeki 59 LL 155 plakalı traktörün, karşı şeride geçerken kancasından çıkan römorku su kanalına devrildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yaklaşık 3 ton mısır silajı yola saçıldı. O sırada iki otomobil de maddi hasarlı kazaya karıştı.

Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:44 Kaynak: İHA
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