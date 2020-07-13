Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika

- Traktör römorku üzerinde tehlikeli yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kişi ev eşyası yüklü traktörün römorkuna binerek canını hiçe saydı.

Gaziantep'te ev eşyası yüklü olan bir traktörün römorkunda yolculuk yapan bir kişi kazaya davetiye çıkardı. Gaziantep'in en işlek caddelerinden biri olan Rasafyolunda ilerleyen traktörün eşya yüklü römorkunda yolculuk yapan şahıs kazaya davetiye çıkarttı. Tehlikeye aldırış etmeden, elindeki cep telefonuyla oynayan şahıs, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. O anları sürücüler cep telefonu kamerasına kaydetti.