Traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosikletin seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Yarışlı köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Yarışlı köyü yolu istikametinde seyir halinde bulunan G.Ö (28) idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, karşı yönden gelen ve ışık donanımı bulunmadığı belirtilen Hasan D. idaresindeki 03 SB 492 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü G.Ö. (28) ve yanında yolcu olarak bulunan H.Ö. (18) yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı görür görmez 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Afyonkarahisar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. - AFYONKARAHİSAR