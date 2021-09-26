Traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralı - Son Dakika

Traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralı

SAMSUN'da, sollama sırasında traktör römorkuna çarpan otomobildeki sürücü Ramazan Demir (46) hayatını kaybetti, oğlu İsmail Demir (8) ise yaralandı.

SAMSUN'da, sollama sırasında traktör römorkuna çarpan otomobildeki sürücü Ramazan Demir (46) hayatını kaybetti, oğlu İsmail Demir (8) ise yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Çarşamba ilçesi Namazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Demir idaresindeki 55 GY 027 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yaptığı sırada önünde seyreden Tolga G.'nin kullandığı 55 AFE 067 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki sürücü Ramazan Demir hayatını kaybetti, oğlu İsmail Demir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan İsmail Demir, ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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