Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Traktör römorkunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
HATAY'da, bir traktör römorkunda yapılan aramada, 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
HATAY'da, bir traktör römorkunda yapılan aramada, 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, Samandağ yolu güzergahında yer alan Güzelyurt Mahallesi'nde arama yapıldı. S.B.'ye ait olduğu belirlenen traktörün römorkunda 9 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçak sigaralara ise el konuldu.
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