Traktör römorkundan 9 bin 450 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

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Traktör römorkundan 9 bin 450 paket kaçak sigara çıktı
7 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir traktörün römorkunda 9 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir traktörün römorkunda 9 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Samandağ yolu Güzelyurt Mahallesi Bettaşlar Çiftliği civarında S.B.'ye ait traktörün römorku içerisinde 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
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