Traktör römorkundan 9 bin 450 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktör römorkundan 9 bin 450 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Traktör römorkundan 9 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

7 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir traktörün römorkunda 9 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Traktör römorkundan 9 bin 450 paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir traktörün römorkunda 9 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Samandağ yolu Güzelyurt Mahallesi Bettaşlar Çiftliği civarında S.B.'ye ait traktörün römorku içerisinde 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara buldu.


Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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