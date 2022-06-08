Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı - Son Dakika
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Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı

08.06.2022 16:22

Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı Batman'ın Gercüş ilçesinde traktör römorkundan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde traktör römorkundan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay Hisarköy yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Hisarköyü yakınlarında mercimek hasadından sonra traktör römorkuna biçilmiş mercimek yüklemekte olan Diyaaddin Gündüz (45), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kafasının üzerine düşerek ağır yaralanan Gündüz, olay yerine çağrılan ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı
Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı
Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı
Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör römorkundan düşen vatandaş ağır yaralandı - Son Dakika

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