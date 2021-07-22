Traktör römorkunu havuza çevirdiler - Son Dakika

Traktör römorkunu havuza çevirdiler

Düziçi ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan amca ve yeğenleri traktörün römorkunu havuza çevirerek serinledi.

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sıcaktan bunalan amca ve yeğenleri serinlemek için traktör römorkunu havuza çevirerek serinledi.

Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Aykut Yiğit, pandemiden dolayı yeğenlerini denize götürmek istemedi. Serinlemek için deniz ve göl olmayınca, yeğenlerinin isteğini geri çevirmek istemeyen Yiğit, ilginç bir çözüm buldu. Evlerinin önünde duran traktör römorkunu su sızdırmaması için çadır branda ile kapladı. Ardından römorku suyla dolduran Yiğit, yeğenleri için bir havuz oluşturdu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi gördüğü ilçede römorktan yapılma havuza giren çocuklar keyifli anlar geçirdi.

Çocukları mutlu etmek için traktör römorkunu havuza çevirdiğini belirten Aykut Yiğit, "Çocuklar bizi denize götür dedi. Bizde pandemiden dolayı gitmek istemedik. Çocukları mutlu etmek için kendi çabalarımızla römorka çadır çektim su doldurdum. Böyle bir sonuca vardık. Bu şenlik bayram sonuna kadar böyle devam edecek" diye konuştu.

Havaların sıcak olmasından dolayı amcalarının römorka su doldurduğunu ifade eden çocuklarda, deniz ve göl olmadığından dolayı amcalarının böyle bir çözüm bulduğunu söyledi.