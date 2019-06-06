Traktör römorkunun altında kalan bebek hayatını kaybetti
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, römorkun lastiklerinin altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş yaşamını yitirdi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:42 Kaynak: AA
'ın Çaycuma
ilçesinde, römorkun lastiklerinin altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Şenköy
Hamzaoğlu Mahallesi'nde, Gökhan M. tarlada çalıştığı sırada üvey kızı Hira Yücebaş traktörün römorkunun altına girdi.
Gökhan M, traktörü hareket ettirdiği sırada bebek römorkun lastiklerinin altında kaldı.
Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Hira Yücebaş, yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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