Son Dakika Haberleri: Traktör römorkunun altında kalan bebek hayatını kaybetti
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Traktör römorkunun altında kalan bebek hayatını kaybetti

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, römorkun lastiklerinin altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş yaşamını yitirdi.

Traktör römorkunun altında kalan bebek hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, römorkun lastiklerinin altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Şenköy Hamzaoğlu Mahallesi'nde, Gökhan M. tarlada çalıştığı sırada üvey kızı Hira Yücebaş traktörün römorkunun altına girdi.
Gökhan M, traktörü hareket ettirdiği sırada bebek römorkun lastiklerinin altında kaldı.
Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Hira Yücebaş, yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Şenköy, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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