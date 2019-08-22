Son Dakika Haberleri: Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

23 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Mehmet Yıldız yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Ak yaralandı.

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Mehmet Yıldız yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Ak yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Manavgat'ın Uzunlar Mahallesi Ada mevkisinde meydana geldi. Orman yolundan giden Mehmet Ak, yönetimindeki 07 LF 056 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Mehmet Ak ile traktördeki Mehmet Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Mehmet Yıldız, Mehmet Ak, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:39 Kaynak: DHA
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