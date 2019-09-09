Son Dakika Haberleri: Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

8 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Dursun Üregen (61) yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Dursun Üregen (61) yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yukarıçöplü köyü yakınlarında meydana geldi. Dursun Üregen'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, devrilen traktörün altında kalan Dursun Üregen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Umut Çiğdem ise ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çigdem'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dursun Üregen'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölbaşı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan afetin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Güzeloğlu, ücretsiz ulaşım için talimatı verdi Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sahte bilet uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:22:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]