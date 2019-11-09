Son Dakika Haberleri: Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Belence Mahallesi'nde Cafer Cunkuş'un (59) kullandığı traktör ve bağlı olan römork ile geri geri manevra yaparken şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile traktörün römorkunda bulunan, Naciye Cunkuş (48), Hatice (5) ve Emanet Cunkuş (35) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Cafer Cunkuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yaralılardan Naciye Cunkuş'un hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Hatice Çarpar, Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:38 Kaynak: İHA
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