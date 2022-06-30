Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu 25'inci kilometresinde Abdurrahman T.'nin kullandığı 01 R 5217 plakalı traktörü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan traktör sürücüsünün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İncelemelerin ardından traktör bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı - Son Dakika

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