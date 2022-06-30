Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı - Son Dakika
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Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı

30.06.2022 10:52

Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı Kayseri'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı

KAYSERİ - Kayseri'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu 25'inci kilometresinde Abdurrahman T.'nin kullandığı 01 R 5217 plakalı traktörü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan traktör sürücüsünün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İncelemelerin ardından traktör bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör şarampole devrildi: 1 yarallı - Son Dakika
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