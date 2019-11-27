Son Dakika Haberleri: Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı
Son Dakika Güncel Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı - Son Dakika

Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.

Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Gökhan Uşak yönetimindeki 16 H 7347 plakalı traktör, yağış nedeniyle çamur olan toprak yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uşak, traktörün altında kalarak, sıkıştı. Çevredekiler, Uşak'ı aracın altından çıkarırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri de ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Gökhan Uşak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:47 Kaynak: DHA
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