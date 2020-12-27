Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı

27.12.2020 18:41
Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Dinçer (40), eşi Meliha Dinçer (37) ve kayınvalidesi Gülsüm Kuzu (55) ile römork bağlı traktörle zeytin bahçesinden eve döndükleri sırada Nuri Dinçer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün römork kısmında bulunan kayınvalide Gülsüm Kuzu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü Nuri Dinçer ve eşi Meliha Dinçer ise yaralı olarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Gülsüm Kuzu'nun cenazesi ise Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı
Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı
Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı
Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı
Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı

Germencik, Jandarma, Çamköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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