Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü - Son Dakika

Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü

Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba-kız ölümden döndü.

Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü

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ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba-kız ölümden döndü.

Kaza, ilçeye bağlı Yavu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kızı Ayşe Şen ile tarlaya çalışmaya giden Osman Şen yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından traktörde sıkışan sürücü vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Talihsiz baba-kız sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İskilip, Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü - Son Dakika
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