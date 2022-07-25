Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı

25.07.2022 20:57
Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole yuvarlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolu üzerinden tarlasına gitmekte olan H.K. (44) idaresindeki 54 KK 284 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada traktör ile ağaç arasına sıkışan baba Y.K. ile 7 yaşındaki oğlu Y.K. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü ve oğlu yaralandı Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü ve oğlu yaralandı Sakarya'da tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Sakarya'da tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement