Kaza, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolu üzerinden tarlasına gitmekte olan H.K. (44) idaresindeki 54 KK 284 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada traktör ile ağaç arasına sıkışan baba Y.K. ile 7 yaşındaki oğlu Y.K. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı - Son Dakika

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