Traktör şarampole yuvarlandı 9 yaşındaki Halim öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Traktör şarampole yuvarlandı 9 yaşındaki Halim öldü - Son Dakika

Traktör şarampole yuvarlandı 9 yaşındaki Halim öldü

6 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 9 yaşındaki Halim Çoban hayatını kaybetti, sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı.

Traktör şarampole yuvarlandı 9 yaşındaki Halim öldü, System.String[]

İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 9 yaşındaki Halim Çoban hayatını kaybetti, sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tire'ye bağlı Eğridere köyündeki üretim yolunda meydana geldi. Fatih Koç (32) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile traktördeki Halim Çoban, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatih Koç, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Halim Çoban ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halim Çoban doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


Eğridere, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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