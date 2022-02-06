Üye Girişi
Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı - Son Dakika

Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı

06.02.2022 12:02

Geçen yılı rekorla kapatan traktör sektörü temsilcileri, 2022 yılında da aynı başarıyı göstermek istiyor.

Geçen yılı rekorla kapatan traktör sektörü temsilcileri, 2022 yılında da aynı başarıyı göstermek istiyor.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük buluşmaları arasında gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktör ve tarım makineleri üreticileri, geliştirdikleri yeni model ve teknolojileri üreticilere tanıttı.

Dövizdeki dalgalanma sonrası 2 yıl önce daralma yaşanan ve geçen sezon iyi bir dönem geçiren traktör pazarında, tüketici ilgisinin yoğun olması üretici firmaları sevindirdi.

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, yeni ürün, model ve finansman kampanyalarıyla fuara katıldıklarını ve hareketli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Salgının tüm dünyayı etkilediği 2020 ve 2021 yıllarında tarımın öneminin ortaya çıktığını ve bu durumun traktör piyasasına da yansıdığını belirten Canbeyli, 2021 yılında traktör üretiminin, özellikle tedarik zinciri kaynaklı sıkıntılardan dolayı oldukça stresli geçtiğini anlattı.

Canbeyli, tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni yıldan da umutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılında Türkiye, traktör üretiminde rekor kırdı, 72 bin 600 traktör üretimiyle tarihimizin en yüksek traktör adedine ulaştık. 64 bin 70 traktör satışına ulaşarak dünyadaki 4. büyük traktör pazarı olarak 2021 yılını kapattık. Bu anlamda üretimin bu seviyeye gelmesi bizler için büyük bir sevinç kaynağı. Sıkıntıların bitmesiyle umarım bu yıl daha iyi dönem geçiririz. TürkTraktör olarak da biz bu üretim içerisinde aslında üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik, 48 bin üretim yaptık ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış olduk. Sadece üretim değil, ihracatta da 16 bin 100 civarında satış gerçekleştirerek en yüksek rakama ulaştık."

Satışlara salgın ve devlet destekleri etkisi

Erkunt Traktör Yurt İçi Satış Müdürü Yiğit Kosova da hem geçen yıl hem de 2020 yılında sektör olarak iki iyi yıl geçirdiklerini belirtti.

Salgın sonrası gıda ihtiyacının artmasıyla tarım ürünlerinin değer bulduğunu, çiftçinin ürününün tamamını pazarda değerlendirdiğini ifade eden Kosova, "Bunun sonucu olarak 2020 ve 2021 yılında sektör, uzun süredir görmediği satış adetlerine ulaştı." dedi.

Tüm bunlara karşın bu iki yıl içinde çeşitli tedarik sıkıntıları yaşadıklarını, özellikle çip ve cam konusundaki sıkıntının üretimi etkilediğini ve talebe tam olarak yanıt veremediklerini aktaran Kosova, taleplerin halen sürdüğünü dile getirdi.

Çipte tedarik sorununun eylül ayına kadar tamamen çözüleceğinin konuşulduğunu, buna rağmen talebi karşılayacak kadar traktör üretmelerinin zor göründüğünü kaydeden Kosova, "Satış anlamında bakarsak ocak ayında bir sıkıntı yok. Devletin açıkladığı destekler, mazot destekleri, kredi destekleri çok iyi. Onlarla beraber aslında satışın geçtiğimiz yıldaki gibi 64 bin civarında oluşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yerli motorlu traktör tanıtıldı

Yiğit Kosova, motorunu yerli imkanlarla geliştirdikleri traktörü fuarda tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Lansmanını yaptıkları "eCapra Engine" motorunu uluslararası pazarda görücüye çıkardıklarını dile getiren Kosova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli motorumuz eCapra Engine'ı 75 beygir ve altı traktör modellerinde görebiliyoruz. İzmir Fuarı'nda 4 modelimizle sergiledik. Mayıs ayından sonra da 80 beygir ve üstü için çalışmalarımız devam ediyor. Onları da Konya Fuarı'nda tanıtmayı planlıyoruz. Türkiye olarak dışa bağımlılığı bitirmeye çalışıyoruz, motoru dışardan almak istemiyoruz. Biz almak değil, ihraç etmek istiyoruz. O yüzden çalışmalarımız hep bu yönde."

Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı
Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı
Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı

YORUMLAR
500

Traktör, Türkiye, Kosova, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:24 Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Traktör sektörü tedarik krizine rağmen 2021'i rekorla kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement