TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI - Son Dakika
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TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

27.05.2022 12:29

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından köyler gezilerek traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından köyler gezilerek traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı.

Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda belirtilen 'Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası kapsamında traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik Sandıklı Ziraat Odası ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ortaklaşa düzenlediği program kapsamında traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı. İlk program Koçhisar köyünde başlayıp, Baştepe ve Kızık köylerinde devam etti. Programlara bu köylerde ve yakınlarında bulunan köylerdeki traktör şoförleri katıldı. Program kapsamında Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, traktör sürücülerine trafik kuralları, traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Sandıklı Ziraat Odası tarafından hazırlanan reflektörler Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve Jandarma Trafik Timleri tarafından römorklara takıldı. İlk etapta 60 traktöre 120 reflektör takılırken, çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İçişleri Bakanlığımızın projeleri kapsamında Jandarma Komutanlığımız bize böyle bir talepte bulundu. Biz de değerlendirmemizde bu projenin çiftçilerimiz için iyi olacağını düşündük. Reflektör yaptırarak Jandarma Komutanlığımız ile organize olarak reflektörlerimizi taktık. Bizim amacımız yöremizin coğrafi yapısından dolayı kazalarımız çok olmakta. Yine harman zamanı yaklaşmakta. Bir kişinin dahi kaza yapmadığını bilsek, bir kişinin dahi hayatını kaybetmediğini bilsek güzel olacak. Jandarma Komutanlığına da teşekkür ederiz. Çiftçilerimize de hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.

TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI - Son Dakika
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