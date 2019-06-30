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Traktör su kanalına devrildi, baba ve 2 oğlu yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı traktörün su kanalına devrildiği kazada baba ile 2 oğlu yaralandı.

Traktör su kanalına devrildi, baba ve 2 oğlu yaralandı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı traktörün su kanalına devrildiği kazada baba ile 2 oğlu yaralandı.

Kaza Orhangazi- İznik Karayolu, Yeniköy yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Serkan İ. (48) idaresindeki 16 CTY 72 plakalı otomobil, Yeniköy'den İznik gölü yakınlarındaki bahçesine doğru gitmekte olan Şerif Özay (65) idaresindeki 16 VM 945 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan traktör yol kenarındaki su kanalına uçarak ters döndü. Traktörde bulunan sürücü Şerif Özay ile birlikte oğulları Serhat Özay (36) ve Serkan Özay (32) yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza nedeniyle olay yerinde tam bir can pazarı yaşanırken, kazayı haber alan ve Yeniköy'de oturdukları belirlenen Özay ailesinin yakınları kaza yerine akın etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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