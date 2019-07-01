Son Dakika Haberleri: Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
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Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü

22 dakika önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, System.String[]
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Bayram yönetimindeki 58 SE 854 plakalı traktör, Sıyrındı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su dolu kanala devrildi.
Sulama kanalında sürüklendiği anlaşılan sürücünün cenazesi, kaza yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Yağlıçayır köyü mevkisinde bulundu.
Cenaze, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:06 Kaynak: AA
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