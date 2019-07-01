Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
22 dakika önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:06 Kaynak: AA
'ın Akıncılar
ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Bayram yönetimindeki 58 SE 854 plakalı traktör, Sıyrındı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su dolu kanala devrildi.
Sulama kanalında sürüklendiği anlaşılan sürücünün cenazesi, kaza yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Yağlıçayır köyü mevkisinde bulundu.
Cenaze, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
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