Traktör sürücüsü pes artık dedirtti
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.
Samsun- Sinop karayolunda, yayalara ait yoldan trafiğin yoğunluğu aldırmadan, yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolun karşına geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan traktör sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı. - SAMSUN
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