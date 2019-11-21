Son Dakika Haberleri: Traktör sürücüsü pes artık dedirtti
Son Dakika 3. Sayfa Traktör sürücüsü pes artık dedirtti - Son Dakika

Traktör sürücüsü pes artık dedirtti

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.

Traktör sürücüsü pes artık dedirtti, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.


Samsun- Sinop karayolunda, yayalara ait yoldan trafiğin yoğunluğu aldırmadan, yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolun karşına geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan traktör sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı. - SAMSUN

Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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