Son Dakika Haberleri: Traktör tahta köprüde asılı kaldı
Son Dakika Yerel Haber

Traktör tahta köprüde asılı kaldı

1 saat önce

- Traktör tahta köprüde asılı kaldıERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde çöken köprüde asılan kalan traktör çekici yardımıyla kurtarıldı.

- Traktör tahta köprüde asılı kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde çöken köprüde asılan kalan traktör çekici yardımıyla kurtarıldı.

Oltu'nun Nügürcük Mahallesinde araziye giden Mustafa Gültekin tahta köprüden traktörle geçerken tahta köprünün kırıldı. Traktör köprüde asılı kaldı, facianın eşiğinden dönülürken yaralanan kimse olmadı. Mustafa Gültekin kaybolan ineklerini aramak için traktörle köprüden geçip arazide ineklerini bulduktan sonra köye dönerken tekrar köprüden geçerken köprünün tahtlarının kırılması ile birlikte traktör köprüde asılı kaldı. Daha sonra vinç yardımı ile kurtarılan traktör hafif hasarla kazayı atlattılar.

Mahalle Muhtarı Abubekir Gültekin, "Oğlum Mustafa, hayvanları bulmak için traktörle araziye gitti. Gelirken köprüde motor köprünün tahtaları kırılmış, traktör mahsur kaldı. Vinçle kurtardık şükürler kazada kimseye bir şey olmadı" dedi.

Traktör tahta köprüde asılı kaldı

Erzurum, Oltu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım
Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:45:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktör tahta köprüde asılı kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]