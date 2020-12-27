Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

27.12.2020 19:05

Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çamköy Mahallesi'nde zeytin toplama işinden dönen Nuri Dinçer yönetimindeki 09 TE 786 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, römorkun altında kalan Dinçer'in kayınvalidesi Gülsüm Kuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Bedia Dinçer, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Germencik, Traktör, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Traktör takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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