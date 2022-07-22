Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Balık Bendi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - VAN

Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası devam ediyor

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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