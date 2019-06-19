Son Dakika Haberleri: Traktör takla attı, sürücü ve eşi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Traktör takla attı, sürücü ve eşi öldü

55 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti.

Traktör takla attı, sürücü ve eşi öldü, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yedikuyular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kılağlı Mahallesi'ne giden Mehmet Fidan'ın kullandığı 46 DL 959  plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Fidan ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Fidan olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Fidan çiftinin cansız bedenleri, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Mehmet Fidan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Kazazedeler, otomobilin yanında yardım gelmesini bekledi Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktör takla attı, sürücü ve eşi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]