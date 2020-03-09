Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı - Son Dakika

Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı

6 saat önce

Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında, yokuş aşağı inen bir traktör vitesten çıkarak hızla savrulunca mezarlık duvarına çarptı.

Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı, System.String[]

Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında, yokuş aşağı inen bir traktör vitesten çıkarak hızla savrulunca mezarlık duvarına çarptı. Takla atan traktörün sürücüsü boş kanala düşerek yaralandı.


,Kaza saat 16.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Üreğil Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal Ok (75) isimli yaşlı adam 16 Y 4317 plakalı traktörü ile Üreğil Mahallesi merkezinden Ana yola bağlanan bağlantı yolunda seyir halindeyken, traktör kontrolden çıktı. Arkasında içi su dolu tanker bulunan traktör mezarlık duvarına çarparak savruldu. Duvar boyunca hareket eden traktör yol kenarındaki su kanalına düştü. Traktörden fırlayan yaşlı sürücü Celal Ok yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Celal Ok burada tedavi altına alınırken, takla atan traktör hurdaya döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs kaçtığı sırada caddeyi birbirine kattı
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı Teklif Meclis'e sunuldu, gıdada hile yapanlar için yeni cezalar geliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktör takla attı, yaşlı sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]