Son Dakika Haberleri: Traktör Tarlada Alev Aldı

Traktör Tarlada Alev Aldı

10 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada alev alan traktör, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Traktör Tarlada Alev Aldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada alev alan traktör, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uzunyol Mahallesi'nde Ali Başak'a ait 63 TG 399 plakalı traktörde, henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı.

Başak'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürüde kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle traktör, kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: AA

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