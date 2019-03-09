Son Dakika Haberleri: Traktör Turizm Seyahat

Traktör Turizm Seyahat

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 9 öğrencinin seyir halindeki bir traktör üzerindeki yolculuğu görenleri korkuttu.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 9 öğrencinin seyir halindeki bir traktör üzerindeki yolculuğu görenleri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçe kırsalında 9 öğrenci, Geçit Mahallesi'nde bulunan okula gitmek için sürücüsü belirlenemeyen traktöre bindi. Sürücünün sağına, soluna ve tarla sürmek için traktör arkasına bağlanan kültüvatör üzerinde durarak yolculuk yapan öğrenciler görenleri korkuttu. Korku dolu anlar, bir başka sürücü tarafından kaydedildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

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