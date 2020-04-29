Traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Ünal Çorbacı (58) idaresindeki 37 LL 295 plakalı traktör, Yeniboyundurçak köyü Karaali Mahallesi mevkisinde 30 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 5 yaşındaki torunu Ömer Çorbacı yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ünal Çorbacı Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne, ağır yaralanan torunu ise Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünal Çorbacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yeniboyundurçak Köyü Muhtarı Dursun Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyden ilçeye giden bir kişinin kendisini arayarak uçurumda bir traktör olduğunu ve bir çocuğun ağladığını söylediğini anlatarak, "Hemen olay yerine gittim. Ünal Çorbacı'nın traktörün alt tarafında yattığını, çocuğun ise ağladığını gördüm." dedi.