Son Dakika Haberleri: Traktör uçuruma devrildi; orman işçisi öldü
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Traktör uçuruma devrildi; orman işçisi öldü

1 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ağaç kesimi için yaylaya çıkan orman işçisi Orhan Sonsuz (44), kullandığı traktörün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Traktör uçuruma devrildi; orman işçisi öldü, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesinde ağaç kesimi için yaylaya çıkan orman işçisi Orhan Sonsuz (44), kullandığı traktörün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Oltu'nun Dutlu köyü yaylasında meydana geldi. Mesai arkadaşı Remzi Yücel ile ağaç kesimine giden Orhan Sonsuz, arkadaşı dinlendiği sırada traktöre bindi. Sonsuz, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör uçuruma yuvarlandı. Araç çam ağaçına takılarak durdu. Olay yerine koşan Remzi Yücel, arkadaşını kanlar içerisinde buldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Orhan Sonsuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sonsuz'un cesedi otopsi için Oltu Devlet Hastanesi morkuna kaldırıldı.
Birlikte çalıştıktan sonra çay molası verdiklerini belirten Remzi Yücel, "Sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik. Ben çay içmeye devam ederken Orhan, yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de 'boşver gel çayımızı içelim, oradan araç çıkmaz' dedim. Ama o 'ısrarla çıkacağım' dedi. Sonra araç geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkasından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü" dedi.


Araç, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:10 Kaynak: DHA
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