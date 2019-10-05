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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

1 saat önce

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Orman işçisi kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti Traktör uçurum kenarında ağaca asılı kaldıERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde Orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Orman işçisi kullandığı traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti

Traktör uçurum kenarında ağaca asılı kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde Orman işçisi traktörle uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oltu'nun Dutlu köyü yaylasında Ormanda ağaç kesimi yapan Orhan Sonsuz yönetimindeki traktör kepçe ile uçuruma yuvarlandı. Orman işçisi traktörün kaza yerinde hayatını kaybetti. Uçuruma yuvarlanan Traktör ağaca takılarak uçurumda asılı kaldı.

Traktör takla atarken fırlayan Orhan Sonsuz kafasından darbe alarak hayatını kaybetti. Evli iki çocuk babası Orhan Sonsuz yapılan otopsi ve adli işlemlerin ardından Oltu Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Orhan Sonsuz'un mesai arkadaşı Remzi Yücel, "İkimiz beraber çalışıyorduk, sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik, çay içtik ben çay içmeye devam ederken Orhan yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de boş ver gel çayımızı içelim oradan kepçe çıkmaz dedim. Ama o ısrarla çıkacağım dedi. Sonra kepçe geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkasından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü" dedi.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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