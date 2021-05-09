BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Fevzi Özek (15), hayatını kaybetti.
Burhaniye ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaylacık Mahallesi'nde, Fevzi Özek, babasına ait traktör ile tarlalarına gitmek üzere yola çıktı. Sürücü Fevzi Özek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, traktör 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Özek'in cenazesi Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika