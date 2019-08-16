Son Dakika Haberleri: Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

13 dakika önce

Erzincan'da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
Erzincan'da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karacalar Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A., idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada yaralanan iki kişi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza mahalinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı
Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada Şarkıcı Mr Jade, ormanda yaptığı sporla Rocky'e benzetildi Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:39:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]