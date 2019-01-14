Son Dakika Haberleri: Traktör üretiminde rekor düşüş!

Traktör üretiminde rekor düşüş!

16 dakika önce

Traktör üretiminde geçen yıl 72 bin 32 adetlik üretimle rekor kırılırken 2018'de üretim üçte bir oranında yüzde 33.8 düşüşle 47 bin 689 adete geriledi.

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Traktör üretiminde geçen yıl 72 bin 32 adetlik üretimle rekor kırılırken 2018'de üretim üçte bir oranında yüzde 33.8 düşüşle 47 bin 689 adete geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 

Ekonomi
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