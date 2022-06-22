Son dakika! Traktör üstünde yangın nöbeti tutuyorlar - Son Dakika
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Son dakika! Traktör üstünde yangın nöbeti tutuyorlar

22.06.2022 23:37

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında Hisarönü Mahallesi'nin gençleri, alevlerin evlerine sıçramaması için traktör üstünde yangın nöbeti tutuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında Hisarönü Mahallesi'nin gençleri, alevlerin evlerine sıçramaması için traktör üstünde yangın nöbeti tutuyor.

Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak etkisini sürdürüyor. Gündüz hava ve karadan yapılan müdahaleler gece saatlerinde ise karadan sürüyor. Hisarönü Mahallesi gençleri sabah yangın çalışmalarına destek verirken, gece ise Değirmenyanı mevkiinde traktör ve su tankeri ile nöbet tutuyorlar. Alevlerin bölgedeki evlere sıçrama ihtimaline karşın gençler, nöbetlerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüreceklerini belirtti.

Mahallenin gençlerinden Gökhan İnan, "Yangın nöbeti tutuyoruz, sabaha kadar buradayız. Bizim evimiz Hisarönü'nde. Yangın henüz oraya ulaşmadı ama burada arkadaşlarımın evi var, onu beklemeye geldik. Evlere gelirse hemen müdahale edeceğiz" dedi.

Yaşar Ergün isimli genç ise, "Doğma büyüme buralıyız. Bir sene olmadan bu acıyı tekrar yaşadık, geceden beri sokaktayız. Şu an tanker su dolu acil bir durum olduğunda hemen yardım etmek için. Traktör üstünde hazır bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, Yaşar Özen ise, "Geçen yılki yangında 7 gün hiç uyumadık, yine uyumayacağız, mücadele edeceğiz. Buraları yakanları lanetliyoruz. Bizim geleceğimizi çaldılar, doğamızı yok ettiler umarım bir an önce bulunur. Köylüler olarak sabotaj olduğunu düşünüyoruz. O yüzden suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika! Traktör üstünde yangın nöbeti tutuyorlar - Son Dakika

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