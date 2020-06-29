Traktör ve balya makinesi arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Madenköprü mahallesinde ikamet eden Mustafa Yıldırım, sabah saatlerinde traktörle tarlasına gitti. Traktör ile ot balyalarını hazırlayan Yıldırım, bulunduğu yerin dik olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yamaç aşağı taklalar atan Yıldırım, traktör ve balya makinesinin arasına sıkıştı. Durumu gören köylüler Yıldırım'ın yardımına koşarak sıkıştığı yerden çıkardılar. Ancak, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Mustafa Yıldırım'ı kurtaramadı.



Mustafa Yıldırım'ın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM