Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

06.05.2022 15:56
Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, üzüm bağında çalışma yaparken yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü Bekir Kaya (69) öldü, yanında çamurluğun üzerinde oturan İsa Çamlı ise yaralandı.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, üzüm bağında çalışma yaparken yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü Bekir Kaya (69) öldü, yanında çamurluğun üzerinde oturan İsa Çamlı ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Üzüm bağında çalışma yapan Bekir Kaya'nın kullandığı 20 V 8630 plakalı traktör, yamaçtan yaklaşık 50 metre yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Bekir Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İsa Çamlı ise ambulansla Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.


Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bekir Kaya, Traktör, Bekilli, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Traktör yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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