Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sularında Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut köyünde Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, yoldan çıkarak tarladaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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