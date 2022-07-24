Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü

24.07.2022 11:38
Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sularında Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut köyünde Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, yoldan çıkarak tarladaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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