Son Dakika Haberleri: Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye devrildi: 5 yaralı
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Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye devrildi: 5 yaralı

3 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkan çıkan traktör 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Traktörde 3 metre yükseklikten bahçeye devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Denizli'de kontrolden çıkan çıkan traktör 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi, kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Çiftçi kontrolündeki 20 E 3983 plakalı römorku dolu olan traktör yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan bir evin bahçesine devrildi. Kazada, traktör üzerinden ve römorkunda bulunan Çiftçi ile birlikte Emine Çiftçi (59) torunları, Elif Çiftçi (9) ve Neşe Çiftçi(8) ve Ayşegül Çiftçi (14) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından traktör ve römorkun altından çıkarılarak ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
(Hüseyin Kaplan - Melike Müzeyyen Türk/İHA)
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
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