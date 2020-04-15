Traktörden dökülen yağ kazaya yol açtı... - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halindeki traktörün yağ fitresi patlaması sonucu yola dökülen yağ kazaya yol açtı. Motosiklet sürücüsü yağ sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolu üzerinde geldi. 32 E 1430 plakalı traktör sürücü seyir halindeyken traktörün yağ fitresi patladı. Traktördeki yağ yolla döküldü. Durumu fark eden sürücü traktörü kenara çekti. Bu sırada Alpay Ö. idaresindeki 16 AIH 978 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken yola dökülen yağ nediyle direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce kayarak park halindeki traktöre çarparak altına girdi. Kaza fark eden İnegöl girişindeki uygulamadaki polis ekipleri yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı sürücünün motosikleti daha yeni aldığı ve evine gittiği öğrenildi. Kazaya yapan motosiklet ile sigortası geçen traktör çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA