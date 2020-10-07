Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı - Son Dakika

Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı

07.10.2020 22:47
Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı, System.String[]

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer Dinçtürk, ağır yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer Dinçtürk, ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Ağılköy Karaçay mevkiinde meydana geldi. Akif Dinçtürk, oğlu Ömer'i de bindirdiği traktörle elma bahçesinde çalışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre dengesini kaybeden minik Ömer, düşüp, ağır yaralandı. Durumu fark eden babası tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen Ömer Dinçtürk, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ömer'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunu ciddi olduğu bildirildi.


Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı

Karaçay, Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Traktörden düşen 3 yaşındaki Ömer, yaralandı - Son Dakika

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