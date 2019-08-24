Son Dakika Haberleri: Traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

53 dakika önce

Bayramiç ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı, System.String[]

Bayramiç ilçesinde traktörden düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Mollahasanlar köyünde, babası S.K'nin kullandığı traktöre bindikten sonra dengesini yitiren 4 yaşındaki İ.E.K, yere düştü.

Bu sırada aracın hareket etmesiyle traktörün tekeri çocuğunun bacaklarının üstünden geçti.

Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.

Bacaklarında kırıklar tespit edilen İ.E.K, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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