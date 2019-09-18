Traktörden düşen çocuk öldü

Ordu Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil