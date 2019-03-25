Son Dakika Haberleri: Traktörden Düşen İş Adamı Hayatını Kaybetti

Traktörden Düşen İş Adamı Hayatını Kaybetti

1 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Traktörden Düşen İş Adamı Hayatını Kaybetti, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesin gideceğini söyleyerek evden çıkan otomotiv ve tarım sektöründe işletmeleri bulunan Ömer Baysal, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Bahçede traktörün yanında hareketsiz bulunan Ömer Baysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından Baysal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Kozanadana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:38 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel
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