Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde traktörden düşen A.B. isimli 44 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
'in Şirvan
ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde traktörden düşen A.B. isimli 44 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde meydana geldi. Tarlaya gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenmeyen traktörün römorkunda yolculuk eden kadın, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan A.B., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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