Son Dakika Haberleri: Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Traktörden düşen kadın ağır yaralandı

49 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde traktörden düşen A.B. isimli 44 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Traktörden düşen kadın ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde traktörden düşen A.B. isimli 44 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde meydana geldi. Tarlaya gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenmeyen traktörün römorkunda yolculuk eden kadın, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan A.B., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Klip çekiminde ünlü yönetmene şok hareket! "Sarışın olacağım" deyip seti terk etti Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı! Otobanda seyreden araca yıldırım düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]