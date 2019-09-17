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Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

40 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktör seyir halindeyken, araç içerisinde bulunan Huriye F. (57) dengesini kaybederek düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Huriye F'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin ölümüyle sinir krizi geçiren Osman F. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Huriye F'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Huriye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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