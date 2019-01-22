Son Dakika Haberleri: Traktörden Düşen Tüfek Ateş Aldı: 1 Yaralı

Traktörden Düşen Tüfek Ateş Aldı: 1 Yaralı

1 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde M.O. (48), seyir halindeki traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu, bacağından saçmayla yaralandı.

Traktörden Düşen Tüfek Ateş Aldı: 1 Yaralı, System.String[]
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde M.O. (48), seyir halindeki traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu, bacağından saçmayla yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yazlamazlı köyünde meydana geldi. 80 AH 031 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan M.O.'nun yanına aldığı ruhsatlı av tüfeği, yere düştü. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, M.O.'nun sol bacağına isabet etti. M.O., sağlık ekiplerinde yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O. tedaviye alındı. 

Cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma soruşturma başlattı. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

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