Traktörden Düşen Tüfek Ateş Aldı: 1 Yaralı
1 saat önce
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde M.O. (48), seyir halindeki traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu, bacağından saçmayla yaralandı.
OSMANİYE'nin Düziçi
ilçesinde M.O. (48), seyir halindeki traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu, bacağından saçmayla yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yazlamazlı köyünde meydana geldi. 80 AH 031 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan M.O.'nun yanına aldığı ruhsatlı av tüfeği, yere düştü. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, M.O.'nun sol bacağına isabet etti. M.O., sağlık ekiplerinde yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan M.O. tedaviye alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma soruşturma başlattı. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:12 Kaynak: DHA
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