Son Dakika Haberleri: Traktörden düşerek hayatını kaybetti
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Traktörden düşerek hayatını kaybetti

1 saat önce

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde traktör üzerinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde traktör üzerinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şenkaya ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesinde meydana gelen olayda, K.E. yönetimindeki traktörün ön tarafından oturarak ağırlık yapmaya çalıştığı belirtilen N.E. dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan N.E. hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü K.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM
Gökçedere, Erzurum, Şenkaya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
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